Am Chemiestandort Leuna brennt es im Gebäude einer Müllverbrennung. Die Werksfeuerwehr ist im Einsatz. Was bisher bekannt ist.

Leuna - Auf dem Gelände des Chemieparks Leuna ist ein Feuer ausgebrochen. Betroffen sei ein Gebäude der Müllverbrennung auf dem Areal, sagte eine Sprecherin der Chemieparkgesellschaft Infra-Leuna. Die Werksfeuerwehr sei im Einsatz. Menschen seien nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden gekommen.

Das Feuer sei am späten Nachmittag in der Anlage im Saalekreis aufgeflammt. Die Ursache sei ebenso noch unklar wie die Höhe des entstandenen Schadens. Die Einsatzkräfte seien dabei, den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen.

Nach Auskunft der Sprecherin entwickelte sich deutlich zu sehender Rauch. Über die Warn-App „Nina“ wurde über Sichteinschränkungen und Geruchsbelästigungen informiert. Menschen sollten sich im Straßenverkehr am Chemiepark vorsichtig verhalten oder das betroffene Gebiet möglichst komplett meiden.