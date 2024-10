Kokain und Ecstasy in Cola- und Pepsidosen – die Polizei erzielt bei der Durchsuchung eines Autos in Berlin Erfolge. Eine Fusselrolle verbirgt einen weiteren Fund.

Berlin - Wegen Drogen in Getränkedosen und einer Fusselrolle ist ein Mann in Berlin-Friedrichshain von der Polizei festgenommen worden. Bei der Durchsuchung seines Autos fanden die Beamten zwei Coladosen mit jeweils 11 und 15 Verkaufseinheiten Kokain und in einer Spritedose 20 Ecstasy-Tabletten, so ein Sprecher der Polizei. Eine Fusselrolle verbarg 20 weitere Ecstasy-Tabletten. Zudem wurde in dem Auto eine Zigarettenschachtel mit 620 Euro Bargeld und ein Handy gefunden. Die Polizei beschlagnahmte das Auto, die Drogen, das Bargeld sowie das Handy und nahm den 24-Jährigen fest.

Der Mann war am Dienstagabend von Beamten auf Streife bei einem mutmaßlichen Drogenhandel in der Wühlischstraße beobachtet worden. Daraufhin sei sein Auto mit seiner Einwilligung durchsucht worden, so der Sprecher.