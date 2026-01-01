Berlin - Mit einem Wasserwerfer hat die Berliner Polizei brennende E-Scooter und andere Gegenstände in Moabit gelöscht. Mutmaßliche Randalierer hätten das Feuer auf der Beusselstraße entzündet. Die Akkus der Scooter brannten, wie ein Polizeisprecher sagte. Mehrere Hundert Menschen hätten drumherum gestanden. Weil die Feuerwehr aggressiv bedroht wurde, rückte der nicht weit entfernt stationierte Wasserwerfer der Polizei an, wie es hieß.