In der Silvesternacht brennt mitten in der Erfurter Altstadt ein historisches Gebäude am Domplatz. Vermutlich löste eine Silvesterrakete den Brand aus.

Erfurt - Der Dachstuhl eines historischen Gebäudes am Erfurter Domplatz ist in der Silvesternacht in Brand geraten. Vermutlich habe eine Rakete die Flammen ausgelöst, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. In dem Gebäude hatte sich laut Polizei niemand befunden. Es gab keine Verletzten. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen im Einsatz.

Keine Verletzten in Thüringen

Ansonsten blieb die Silvesternacht in Thüringen zunächst ohne besondere Vorkommnisse. Hauptsächlich wurde die Polizei zu kleineren Bränden gerufen - betroffen waren etwa Mülltonnen und Balkone. Auch Ruhestörungen wurden gemeldet, sagte ein Sprecher.