Nach einem tödlichen Unfall laufen in Neustadt am Rübenberge noch die Bergungsarbeiten. Was bislang über den Hergang bekannt ist.

Neustadt am Rübenberge - Bei einem schweren Verkehrsunfall ist in Neustadt am Rübenberge ein Mensch ums Leben gekommen. Nähere Angaben zu der Unfallursache und der Identität der verunglückten Person waren zunächst nicht bekannt. Vor Ort liefen noch die Bergungsmaßnahmen, sagte ein Polizeisprecher. Nach den Angaben waren andere Verkehrsteilnehmer nicht an dem Unfall beteiligt.