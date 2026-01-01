Böller sorgen erneut für schwere Verletzungen: Im Unfallkrankenhaus landen 25 Menschen, Finger fehlen, Gesichter sind verbrannt. Acht Kinder sind betroffen – mit Folgen fürs ganze Leben.

Berlin - Erneut sind in der Silvesternacht Menschen vor allem durch die Explosionen von Böllern schwer verletzt worden. Das Unfallkrankenhaus Berlin in Marzahn meldete 25 Patienten „mit zum Teil schweren Handverletzungen mit Teil- oder kompletten Amputationen von Fingern oder Teilen der Hand“.

Auch Verbrennungen, Gesichts- und Augenverletzungen seien darunter, teilte das Krankenhaus mit. „Besonders schlimm ist aber, dass wieder acht Kinder dabei sind, deren Leben sich durch diese schweren Verletzungen für immer verändert hat.“ Man rechne damit, dass die Zahlen noch steigen würden. „Denn viele müssen erst mal den Rausch ausschlafen, bevor ihnen das Ausmaß ihrer Verletzungen so richtig zu Bewusstsein kommt.“