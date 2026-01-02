In der Silvesternacht steht in der Erfurter Altstadt ein historisches Gebäude in Flammen. Die Ermittlungen laufen - die Polizei bittet um Hinweise und Videos.

Erfurt - Die Polizei setzt bei den Brandermittlungen in Erfurt auch auf Videos, Fotos und Hinweise von möglichen Zeugen. In der Silvesternacht war in der Nähe des Doms in der historischen Altstadt von Erfurt ein Gebäudekomplex in Brand geraten. Hinweise und Material könnten online übermittelt werden, teilte die Polizei mit.

Dafür sei ein Hinweisportal im Internet eingerichtet worden. Es sei unter https://th.hinweisportal.de/2026010120-brand_in_erfurt erreichbar. Aber auch jede Polizeidienststelle nehme Informationen entgegen, die zur Aufklärung der Brandursache beitragen könnten.

In dem historischen Gebäudekomplex war der Dachstuhl in Flammen aufgegangen. Es entstand hoher Sachschaden. Bewohner wurden zunächst in Ausweichquartieren untergebracht. Verletzte gab es nicht. Die Feuerwehr vermutet, dass eine Silvesterrakete das Feuer ausgelöst haben könnte. In einem Großteil der Erfurter Altstadt darf laut bundesweiter Verordnung zum Sprengstoffgesetz eigentlich keine Pyrotechnik gezündet werden.