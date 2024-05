Erfurt - Bei einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Erfurt ist nach Polizeiangaben am Freitag ein Mensch ums Leben gekommen. Eine tatverdächtige Person sei festgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag auf Anfrage. Angaben zu Geschlecht und Alter von Opfer und verdächtiger Person machte sie unter Verweis auf die aktuell laufenden Ermittlungen nicht. Wegen der mutmaßlichen Gewalttat hatte es am Freitagabend einen längeren Polizeieinsatz an einem Großmarkt im Norden der Landeshauptstadt gegeben. Zuvor hatte MDR Thüringen über den Vorfall berichtet.