Am 9. Juni finden in Sachsen-Anhalt Kommunalwahlen und die Europawahl statt. Zuletzt hatten 2019 etwa 54 Prozent ihre Stimme abgegeben. Warum nutzen manche Menschen ihr Wahlrecht nicht?

Magdeburg - Der Magdeburger Politikpsychologe Thomas Kliche hat die Parteien aufgefordert, sich um Nichtwähler zu bemühen und Veränderungsmöglichkeiten durch die Teilnahme an Wahlen deutlich zu machen. „Langfristig hängt daran die Demokratie: Demokratie ist gemeinsame Verantwortung für die Gestaltung der Zukunft“, sagte der Professor für Bildungsmanagement an der Hochschule Magdeburg-Stendal der „Magdeburger Volksstimme“ (Samstag).

Nichtwähler seien im Prinzip die größte „Partei“, so Kliche. „Die wenigsten bleiben zu Hause, weil sie zufrieden sind. Viele sagen: Die Parteien finde ich allesamt unterirdisch. Diese Sichtweise war ein wichtiges Reservoir für den Populismus, aber das erschöpft sich, denn damit löst man selten Probleme.“ Viele Nichtwähler spürten eine dauerhafte Entfremdung. „Die ist in Ostdeutschland stärker als im Westen, als Altlast der Vereinigung: Massenarbeitslosigkeit, Abwanderung, niedrige Gehälter, Zertrümmerung von sozialen Netzen und Infrastruktur - das sitzt vielen in den Knochen.“

Am 9. Juni werden die Kreistage, Stadt- und Gemeinderäte sowie Ortschaftsräte und Ortsvorsteher in Sachsen-Anhalt neu gewählt. Damit sind laut der Landeswahlleiterin schätzungsweise rund 720 Kreistags- und Stadtratssitze in kreisfreien Städten, etwa 4400 Sitze in Gemeinderäten- und Verbandsgemeinderäten sowie 6000 Sitze in den Ortschaftsräten zu besetzen. Zudem wählen die Bürgerinnen und Bürger der EU-Länder an diesem Tag die Mitglieder des Europäischen Parlaments. 2019 fanden die Wahlen ebenfalls an einem Tag statt, damals lag die Wahlbeteiligung in Sachsen-Anhalt bei etwa 54 Prozent.