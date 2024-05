Bad Lauchstädt - Bei einem Unfall auf der A38 sind am Freitagabend zwei Menschen verletzt worden. Ein Auto hatte sich nach einer Kollision mit einem Sattelzug nahe der Anschlussstelle Merseburg-Nord überschlagen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Ursache sei bisher ungeklärt, hieß es. In Fahrtrichtung Göttingen habe die Autobahn wegen der Bergungsmaßnahmen zeitweise gesperrt werden müssen. Der 45 Jahre alte Fahrer und der 38 Jahre Beifahrer des Pkw wurden in Krankenhäuser eingeliefert.