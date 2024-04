Pilsen - Mit einem großen Programm erinnert das tschechische Pilsen (Plzen) im Mai an die Befreiung der Stadt durch die US-Armee am Ende des Zweiten Weltkriegs. Die „Slavnosti svobody“ (Freiheitsfeiern) werden in diesem Jahr vom 3. bis 6. Mai in der westböhmischen Bier- und Industriestadt veranstaltet. Als Höhepunkt gilt ein Konvoi mit historischen Militärfahrzeugen durch das Stadtzentrum am Sonntag, dem 5. Mai. Die Parade endet auf dem Platz der Republik, wo danach verschiedene Bands auf einer Bühne auftreten. Eine kleine Vorschau war bereits am Freitag vor der US-Botschaft in Prag zu sehen.

Besucher können sich auch an den ersten beiden Tagen des Festivals in Pilsen auf Konzerte mit Jazz- und Gospelmusik freuen. In den städtischen Parkanlagen werden Präsentationen des damaligen Soldatenlebens zu sehen sein. An der Eröffnungszeremonie nehmen den Veranstaltern zufolge US-Kadetten aus den Standorten in den bayerischen Städten Vilseck und Ansbach teil. Dabei ist auch die Marschmusikband Stuttgart Legacy Drumline.

Die Dritte US-Armee unter General George S. Patton hatte Pilsen am 6. Mai 1945 erreicht. Bereits am Vortag erhoben sich die Menschen in Prag und anderen Städten gegen die deutschen Besatzer. Die Rote Armee marschierte, von Osten kommend, am 9. Mai in Prag ein. In der Zeit des Sozialismus vor der demokratischen Wende von 1989 fand der Beitrag der westlichen Alliierten zum Sieg über Hitler-Deutschland in der damaligen Tschechoslowakei weniger Beachtung. Die ersten „Freiheitsfeiern“ in Pilsen gab es 1990.