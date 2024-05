Varel - Eine Pedelec-Fahrerin ist am Mittwochabend im Landkreis Friesland von einem Auto angefahren worden und gestorben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Auto steuerte ein 20-Jähriger, der die 64-Jährige in Varel überholen wollte. Als die Frau vor dem Überholmanöver abbiegen wollte, kam es zu dem Zusammenprall, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Passanten und Polizisten leisteten Erste Hilfe. Die 64-Jährige wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, wo sie jedoch verstarb. Das Auto und das Pedelec sind auf Antrag der Staatsanwaltschaft sichergestellt worden. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.