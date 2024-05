Lunzenau - Durch einen Sturz von seinem Pedelec ist ein 62 Jahre alter Mann in Lunzenau (Landkreis Mittelsachsen) schwer verletzt worden. Der Mann sei am Dienstag aus Göritzhain in Richtung Cossen gefahren und plötzlich gestürzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann sei über seinen Lenker vom Rad gefallen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.