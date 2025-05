Storkow - Auf dem Gelände einer Jugendeinrichtung in Storkow ist ein Pavillon in Brand geraten. Zunächst habe in der Einrichtung im Landkreis Oder-Spree ein Sofa Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte, die Flammen hätten schließlich auf den Überbau aus Holz übergegriffen. In dem Geschehen wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr habe die Löscharbeiten nach etwa einer Stunde beendet.

Wie genau es zum Brand kam, ist bislang ungeklärt. Die Polizei ermittle nun wegen Verdachts auf Brandstiftung, hieß es. Den Informationen nach liege der entstandene Sachschaden in einem fünfstelligen Bereich.