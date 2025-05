Berlin - Ein junger Mann ist in Berlin-Friedrichshain von einer Gruppe von 10 bis 20 Männern verfolgt worden. Zuvor hatte es laut Polizei einen Streit nahe der Jessnerstraße gegeben. Dabei soll auch aus Schreckschusspistolen geschossen worden sein. Die Gruppe griff den 20-jährigen Mann mit Pfefferspray und einem Messer an und verletzte ihn am Kopf, am Auge und einer Hand. Die Angreifer flüchteten schließlich Richtung Lichtenberg.