Ein Freizeittaucher entdeckt einen leblosen Körper in einem See bei Leipzig. Zwei Tage später birgt die Polizei die Leiche – die Identität ist noch unklar.

Taucher bergen Leiche aus See bei Leipzig

Die Polizei bestätigte einen Fund im See.

Leipzig - Nachdem ein privater Taucher am Wochenende einen leblosen Körper am Grund des Cospudener Sees im Süden Leipzigs entdeckt hat, ist der Leichnam von der Polizei geborgen worden. Die Bergung gestaltete sich schwierig und nahm einige Zeit in Anspruch, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage mitteilte. Mehrere Polizeitaucher und Sachbearbeiter der Vermisstenstelle waren im Einsatz.

Bereits am Montag hatten Polizeitaucher den Körper unter Wasser lokalisiert, eine Bergung war jedoch zunächst nicht möglich. Am Morgen wurde der Einsatz fortgesetzt und am Nachmittag erfolgreich abgeschlossen. Die Leiche soll obduziert werden, um die Identität des Menschen zu klären.

Im vergangenen Jahr hatte die Polizei in dem Bereich mit großem Aufwand vergeblich nach einem vermissten Mann gesucht. Ob es sich bei dem nun entdeckten Leichnam um den Vermissten handelt, ist bislang unklar.