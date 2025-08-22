weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Fußball-Bundesliga: Medien: Dortmund und Gladbach über Reyna-Transfer einig

Fußball-Bundesliga Medien: Dortmund und Gladbach über Reyna-Transfer einig

Dortmunds Reyna hatte die Wahl: Gladbach oder Italien? Jetzt steht der Transfer des US-Profis offenbar kurz bevor.

Von dpa 22.08.2025, 20:30
Von einer Borussia zur anderen: Giovanni Reyna steht vor einem Wechsel nach Mönchengladbach.
Von einer Borussia zur anderen: Giovanni Reyna steht vor einem Wechsel nach Mönchengladbach. David Inderlied/dpa

Dortmund - Die Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach haben sich laut übereinstimmenden Medienberichten auf einen Transfer des US-Nationalspielers Giovanni Reyna geeinigt. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler soll für eine einstellige Millionen-Ablöse nach Gladbach wechseln. Um die Verpflichtung von Reyna hatte sich auch der italienische Erstligist FC Parma bemüht.