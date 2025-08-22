weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Fußball-Bundesliga: VfL Wolfsburg verleiht Belgier Vranckx nach Italien

In Wolfsburg konnte sich der Belgier Aster Vranckx bisher nie richtig durchsetzen. Jetzt geht er zum zweiten Mal nach Italien.

Von dpa 22.08.2025, 20:47
Wechselt nach Italien: Wolfsburg-Profi Aster Vranckx (l).
Wechselt nach Italien: Wolfsburg-Profi Aster Vranckx (l). Harry Langer/dpa

Wolfsburg - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den belgischen Nationalspieler Aster Vranckx für eine Saison an den italienischen Erstligisten US Sassuolo ausgeliehen. Das bestätigte der Volkswagen-Club. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler spielte in der Saison 2022/23 schon einmal leihweise in Italien: für die AC Mailand.

 