Ein Freizeittaucher entdeckt einen leblosen Körper in einem See bei Leipzig und alarmiert die Polizei. Die Einsatzkräfte orten den Körper, doch die Bergung gestaltet sich schwierig.

Polizei findet Leiche in See bei Leipzig - Bergung läuft

Die Polizei bestätigte einen Fund im See.

Leipzig - Nachdem ein privater Taucher am Wochenende einen leblosen Körper am Grund des Cospudener See im Süden Leipzigs entdeckt hat, hat die Polizei den Leichnam geortet. Die Bergung sei jedoch schwierig, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit.

Der Körper war bereits am Montag von Polizeitauchern unter Wasser gefunden worden. Am Morgen wurde die Bergung fortgesetzt.

Im vergangenen Jahr hatte die Polizei in dem Bereich mit großem Aufwand vergeblich nach einem vermissten Mann gesucht. Ob es sich bei dem nun entdeckten Leichnam um den Vermissten handelt, ist bislang unklar.