Goslar - Nach dem Tod einer Frau ermittelt die Polizei in Goslar wegen Mordes gegen einen Mann. Die 40-Jährige wurde am frühen Montagmorgen bei einer Gewalttat in einer Wohnung am östlichen Stadtrand lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Frau starb am Montagnachmittag im Krankenhaus.

Tatverdächtig ist ein 50-Jähriger, den Polizisten noch in der Wohnung festnahmen. Er soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Nähere Angaben zum Tatgeschehen oder den Beteiligten machte die Polizei zunächst nicht.