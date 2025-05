Berlin - Hertha BSC hat den dänischen Angreifer Sebastian Grönning verpflichtet. Der Berliner Fußball-Zweitligist nimmt den 28-Jährigen vom Drittligisten FC Ingolstadt unter Vertrag. „Sebastian ist ein klassischer Zielspieler, ein Angreifer, der mit seiner Größe und Physis viel Präsenz und Torgefahr im Strafraum ausstrahlt“, sagte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber. „Er wird unserem Angriff zusätzliche Elemente verleihen.“

Zuletzt hatten die Berliner öfter mit Fabian Reese und Derry Scherhant als technisch versierten Angreifern gespielt, beim jüngsten 1:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth setzte Trainer Stefan Leitl auf Routinier Florian Niederlechner als Sturmpartner von Toptorschütze Reese.

Torgarant in 3. Liga

In Luca Schuler hat die Hertha einen klassischen Stoßstürmer bereits im Kader, Grönning ist ein ähnlicher Spielertyp. Für Ingolstadt traf er in insgesamt 43 Spielen der 3. Liga 24 Mal. „Ich habe richtig Lust darauf, in diesem Trikot um Punkte zu kämpfen und möchte mit möglichst vielen Toren zum Erfolg des Teams beitragen“, wurde Grönning in einer Hertha-Mitteilung zitiert.