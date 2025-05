2021 fanden in Deutschland bereits Nordische-Skiweltmeisterschaften statt. Ist es 2031 wieder so weit?

Deutscher Skiverband will Nordisch-WM 2031 ausrichten

Finden in der Oberstdorfer Skisprung-Arena 2031 wieder Weltmeisterschaften statt?

Planegg - Der Deutsche Skiverband will die Weltmeisterschaften im Skispringen, Langlauf und in der Nordischen Kombination 2031 ausrichten. „Ja, wir werfen unseren Hut jetzt zwei Jahre früher in den Ring“, sagte DSV-Vorstandsmitglied Stefan Schwarzbach der „Allgäuer Zeitung“.

Ursprünglich war eine Bewerbung für 2033 geplant. Nachdem die österreichischen Orte Ramsau und Bischofshofen sich nun jedoch nicht mehr für 2031 bewerben, hat der DSV einen Strategiewechsel vollzogen.

WM in Bayern oder Sachsen?

Welche Orte der Verband letztendlich für die Titelkämpfe ins Rennen schickt, ist noch offen. Die Nordisch-WM soll entweder im bayerischen Oberstdorf oder in Oberwiesenthal und Klingenthal in Sachsen stattfinden. Oberstdorf war bereits 1987, 2005 und 2021 Ausrichter. Für Oberwiesenthal und Klingenthal wäre es eine Premiere.

Die Vergabe der WM soll in gut einem Jahr erfolgen. Konkurrent ist das slowenische Planica, wo allerdings erst 2023 Weltmeisterschaften ausgetragen worden waren.