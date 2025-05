RB Leipzig begrüßt zwei Rückkehrer im Mannschaftstraining. Ein Quintett tritt zum Auftakt der Vorbereitung auf das Spiel in Bremen kürzer.

Leipzig - Xaver Schlager und Peter Gulacsi haben bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. Zum Auftakt der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) machte der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler nach seiner Mitte März erlittenen Muskelverletzung nur Teile des Trainings mit, wie der Verein mitteilte. Dagegen trainierte der ungarische Torhüter nach seiner Kopfverletzung mit Gehirnerschütterung wieder voll mit.

Leipzig liegt als Sechster zwei Zähler hinter dem vierten und letzten Rang für die Champions League und empfängt nach dem Bremen-Spiel zum Saisonabschluss den VfB Stuttgart. Mit zwei Punkten Rückstand auf Leipzig folgt Mainz.

Individuell starteten David Raum, Lukas Klostermann und Willi Orban in die Trainingswoche, Kevin Kampl und Ridle Baku absolvierten nur Teile des Mannschaftstrainings. Raum, der beim 3:3 gegen Bayern München erstmals nach seiner Verletzungspause wieder auf dem Platz stand, fehlt wie Kampl nach der fünften Gelben Karte in Bremen. Orban ist wegen muskulärer Probleme bereits seit vier Spielen außer Gefecht - ob der Mannschaftskapitän in dieser Saison zum Einsatz kommen wird, ist unklar.