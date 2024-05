Königs Wusterhausen/Potsdam - Im Wahljahr in Brandenburg beklagen Parteien mehr Zerstörungen von Wahlplakaten für die Europa- und Kommunalwahlen. Im Landkreis Dahme-Spreewald etwa wurden viele Plakate stark beschmiert, abgerissen oder umgeworfen. Auch die Polizeidirektion Süd berichtete von einer Zunahme der Vandalismus-Fälle in vergangenen Tagen. In Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) sprachen SPD, CDU, Grüne, Linken, FDP und Wählervereinigungen am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung von „blinder Zerstörungswut“, zudem verurteilen sie die Angriffe auf Politiker.

Die Kreisgeschäftsführerin der Grünen, Susanna Sandvoss, sagte, von 30 Großflächenplakaten in Dahme-Spreewald, die jeweils um die 370 Euro kosten, seien nach derzeitigem Stand nur vier nicht betroffen. Auch in Lübben seien viele Plakate unterschiedlicher Parteien kaputt gemacht worden, so Sandvoss. Die zuständige Firma komme mit dem Aufstellen und Neuanbringen der Plakate kaum nach. Auch die anderen Parteien berichteten bereits davon, dass die Zerstörungen von Plakaten zugenommen haben.