EIL
Vorzeitiger Abschied? Opposition kritisiert möglichen Rückzug des Regierungschefs
Als „völlig kopflos“ und „aufgescheuchtes Verhalten“ bezeichnen Linke und AfD einen möglichen Rücktritt von Ministerpräsident Reiner Haseloff. Gibt der sein Amt wirklich vorzeitig ab?
08.01.2026, 17:40
Magdeburg - Die Oppositionsparteien in Sachsen-Anhalt haben den möglichen Rückzug von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) kritisiert. Der AfD-Landesvorsitzende Martin Reichardt sprach von einem „wirren und aufgescheuchten Verhalten“ der CDU-Spitze. Es sei noch gar nicht lange her, dass Haseloff den Wählern versprochen habe, die vollständige Legislaturperiode über Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt zu bleiben, sagte Reichardt. Die Linke in Sachsen-Anhalt nannte die Aktion „völlig kopflos und eine absolute Gratwanderung“.