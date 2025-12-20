Schnee an Heiligabend? Es ist höchstens etwas Schneegriesel in Sicht – aber auch längst nicht überall. Weihnachts-Spaziergänger haben an den Feiertagen dafür Chancen auf Sonne.

Zum Schlittenfahren reicht es nicht: An Heiligabend kann es nach bisheriger Wetter-Prognose etwas Schneegriesel geben - und das wohl nur im Süden Brandenburgs.

Berlin/Potsdam - Weiße Weihnachten? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kann Schneefans nicht viel Hoffnung machen. Es soll am Mittwoch, dem Heiligabend, etwas Schneegriesel geben, und das wohl nur im Süden Brandenburgs. Richtig weiß wird die Landschaft aber nicht: „Maximal überzuckert, wenn überhaupt“, sagte eine DWD-Meteorologin zur bisherigen Prognose.

Die bislang eher milden Temperaturen werden bis zum Heiligabend winterlicher. „Westliche Winde drehen auf Ost, und damit wird es jeden Tag ein bisschen kälter“, sagte die Meteorologin. Am 24. Dezember erreichen die Temperaturen Werte zwischen minus 1 und 2 Grad. Dabei werde das Wetter an Heiligabend „grauen Charakter“ haben.

Lichtblicke gibt es aber an den Weihnachtsfeiertagen und Spaziergänger dürften sich freuen. Denn laut DWD soll sich freundlicheres Wetter einstellen und die Sonne rauskommen.