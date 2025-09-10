Vor vier Jahren bekam er den Literatur-Nobelpreis. Seinen neuen Roman stellt er in Potsdam vor. Eine prominente Schauspielerin liest dabei aus der deutschen Übersetzung.

Potsdam - Der Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah stellt seinen neuen Roman „Diebstahl“ als Deutschland-Premiere am Donnerstag (11. September, 19.30 Uhr) in Potsdam vor. Im Nikolaisaal präsentiert der Autor aus Sansibar (Tansania) das Buch, das sich um das Schicksal dreier junger Menschen in seiner Heimat und um das Thema Kolonialismus dreht.

Die Schauspielerin Iris Berben liest aus der deutschen Fassung. Literaturkritiker Denis Scheck moderiert die Lesung und das Gespräch, die im Rahmen des Literaturfestivals Lit.Potsdam stattfinden.

Erster Roman seit Nobelpreisauszeichnung

Gurnah wurde im Jahr 2021 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Der Roman „Diebstahl“ (Penguin Verlag) ist nach Angaben der Veranstalter der erste, der seit der Auszeichnung entstanden ist. Gurnah trägt sich auch ins Goldene Buch der Stadt Potsdam ein, die Partnerstadt der Stadt Sansibar ist. Am 13. September ist er auch zu Gast beim Internationalen Literaturfestival Berlin (Haus der Berliner Festspiele, 20.00 Uhr).

Der Autor ist emeritierter Professor für englische und postkoloniale Literatur an der University of Kent. Er hat bisher elf Romane veröffentlicht. In seinen Werken geht es unter anderem um Migration und Kolonialismus.