Die Chemnitzer Bundesliga-Basketballer feiern im Eurocup einen wichtigen Sieg beim Verfolger London Lions. Eine starke Defensivleistung nach der Pause gibt den Ausschlag.

London - Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz hat im Eurocup den vierten Sieg nacheinander verbucht. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore behielt bei den London Lions mit 78:70 (40:41) die Oberhand und verteidigte durch den siebten Saisonsieg Platz sechs vor den Londonern. Kostja Mushidi avancierte mit 22 Punkten zum besten Chemnitzer Werfer.

Die Niners starteten mit viel Energie in die Partie und zogen gegen anfangs fahrige Gastgeber schnell auf 23:12 (9. Minute) davon. Im zweiten Viertel erspielten sich die Londoner jedoch zunehmend Vorteile unter dem Korb. Den Rückstand wandelten sie so in eine knappe Pausenführung um.

Nach dem Wechsel erhöhten die Chemnitzer die Intensität in der Defensive und erlangten dadurch die Spielkontrolle zurück. Zu Beginn des letzten Viertels bauten sie ihre Führung auf 65:57 (33.) aus. Zwar kämpften sich die Gastgeber noch einmal auf 68:69 (36.) heran, doch in der Schlussphase behielten die Niners kühlen Kopf und siegten verdient.