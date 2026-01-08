Schnee und Eis beherrschen den Norden Deutschlands. In Hamburg muss das Spiel in der Basketball-Bundesliga gegen Trier abgesetzt werden.

Hamburg - Sturmtief Elli hat in der Basketball-Bundesliga für eine Absage gesorgt. Die Eigentümer der Inselpark Arena setzten die Partie in der BBL zwischen den Veolia Towers Hamburg und den Vet-Concept Gladiators Trier ab. Das Spiel sollte am Samstag ausgetragen werden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Die Arena-Sperrung erfolge „vorsorglich aufgrund der aktuellen Schneelast“, erklärten die Towers. Die Sicherheit von Besuchern, Sportlern und Personal habe oberste Priorität – insbesondere dann, wenn das Dach durch anhaltenden Schneefall und Eisbildung stark belastet wird, äußerte der Club in einer Mitteilung.