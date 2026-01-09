Die Weißenfelser Basketballer wollen wegen des Wintereinbruchs ein Spiel verlegen. Doch der Gastgeber und die BBL sagen Nein. So reist der deutsche Pokalsieger nur unter Protest nach Oldenburg.

Weißenfels - Die Bundesliga-Basketballer des Syntainics MBC reisen nur unter Protest zum Auswärtsspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr) bei den EWE Baskets Oldenburg in Niedersachsen. Wie der Club mitteilte, trete man „nur unter Protest und entgegen dem Verantwortungsbewusstsein gegenüber seinen Spielern, Betreuern und Trainern“ heute die 430 Autobahnkilometer lange Reise nach Oldenburg an. 285 Kilometer der Wegstrecke würden sich in dem Gebiet befinden, für das vom Deutschen Wetterdienst die Unwetterwarnstufe Rot herausgegeben wurde, hieß es beim MBC.

Der MBC erklärte, dass er keinen Antrag wegen höhere Gewalt bzw. Nichtantreten, sondern einen Antrag auf Spielverlegung laut der BBL-Spielordnung gestellt habe. Letztere umfasst die Sicherheit der Zuschauer, der Spieler, der Schiedsrichter und der sonstigen Veranstaltungsbeteiligten, also nach Auffassung auch der Gastmannschaft bei deren An- und Rückreise.

Doch die BBL lehnte ab. „Dem Antrag auf Spielverlegung des MBC aus Unwettergründen bzw. aufgrund der aktuellen Wettergroßlage wird durch die BBL nicht stattgegeben“, teilte Robert Wintermantel, Head of Sports & Finance der BBL, am Freitag per Mail mit. Wintermantel empfahl laut MBC-Pressemitteilung entweder eine südlichere Route nach Oldenburg zu wählen oder – entgegen der langfristigen Planungen und Gepflogenheiten im Profisport – erst am Spieltag selbst anzureisen.

Zudem beharrt Gastgeber Oldenburg auf dem Spieltermin. Bereits heute morgen hatten CEO Christian Andresen und Geschäftsführer Sport Srdjan Klaric die Bitte des deutschen Pokalsiegers auf eine Spielverlegung per Mail abgelehnt.