Die Zahl der Grippefälle in Thüringen steigt zum Jahresbeginn deutlich an. Was das Gesundheitsministerium zu den aktuellen Entwicklungen mitteilt.

Erfurt - Zu Beginn des neuen Jahres sind die Grippefälle in Thüringen wieder deutlich angestiegen. In der ersten Kalenderwoche seien 363 neue Influenzafälle gemeldet worden, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. In der Woche zuvor waren es 203 neue Fälle gewesen.

Insgesamt wurden demnach seit Beginn der aktuellen Saison Anfang Oktober 1.816 Grippefälle in Thüringen gezählt, die labordiagnostisch bestätigt wurden. 387 Patienten wurden wegen Influenza bislang im Krankenhaus stationär behandelt.