Zugausfälle am Morgen Private Bahnunternehmen reagieren - diese Züge fallen aus
Sturmtief „Elli“ wirbelt den Fahrplan durcheinander: Frühpendler müssen sich auf mehreren Zuglinien im Norden auf Ausfälle einstellen. Diese Regionalbahnen sind betroffen.
Braunschweig - Wegen des erwarteten Sturmtiefs „Elli“ fallen am Freitagmorgen mehrere Züge im Norden aus. Betroffen sind Verbindungen von Erixx, Enno und Metronom. Eine Übersicht der feststehenden Ausfälle.
Metronom:
Vor allem in Richtung Hamburg fahren mehrere vom Unternehmen Metronom betriebene Züge der Linien RE4 und RB41 nicht:
- ME81906 (Rotenburg ab 4.16 Uhr, Bremen an 4.48 Uhr)
- ME81960 (Rotenburg ab 6.09 Uhr, Hamburg-Harburg an 7.10 Uhr)
- ME81980 (Tostedt ab 7.00 Uhr, Hamburg an 7.30 Uhr)
- ME81962 (Tostedt ab 7.12 Uhr, Hamburg an 7.51 Uhr)
- ME81964 (Tostedt ab 8.29 Uhr, Hamburg-Harburg an 8.53 Uhr)
- ME81664 (Lüneburg ab 8.06 Uhr, Hamburg an 8.52 Uhr)
- ME81955 (Lüneburg ab 8.06 Uhr, Hamburg an 8.52 Uhr)
Enno:
Zwei von Enno betriebe Züge der Linie RE30 fallen aus:
- enno 75552 (5.48 Uhr ab Wolfsburg, 06:37 Uhr an Hildesheim)
- enno 83555 (6.50 Uhr ab Hildesheim, 07:41 an Wolfsburg)
Erixx:
Das Unternehmen berichtet, dass einige morgendlichen Verbindungen auf folgenden Linien ausfallen:
- RE10 Hannover - Bad Harzburg
- RB42/43 Bad Harzburg/Goslar - Braunschweig
- RB47 Braunschweig - Uelzen
- RB32 Lüneburg - Dannenberg
Die genauen Strecken, die von etwa 4.00 Uhr bis etwa 6.30 Uhr betroffenen sein sollen, listet Erixx auf der Unternehmensseite im Internet auf.