Magdeburg - Über 100 Organisationen und Einzelpersonen haben sich in Sachsen-Anhalt zu einem neuen Bündnis für Solidarität, Vielfalt und Weltoffenheit zusammengeschlossen. Unter dem Titel „Sachsen-Anhalt. Weltoffen!“ wollten die Beteiligten die Demokratie stärken, Aktionen gestalten und zur Beteiligung an Wahlen aufrufen, hieß es am Montag in Magdeburg. Es seien Gewerkschaften, Kirchen, Sozial- und Wohlfahrtsverbände, Migranten-Selbstorganisationen, Menschenrechtsvereinigungen, zivilgesellschaftliche Gruppen, Unternehmen, Bildungseinrichtungen sowie Kultur- und Sportverbände dabei.

„Die Grundlage der Zusammenarbeit bildet ein gemeinsames Selbstverständnis, mit dem das Bündnis für ein vielfältiges, demokratisches und solidarisches Sachsen-Anhalt, für soziale Gerechtigkeit, unteilbare Menschenrechte, eine nachhaltige Zukunft und gegen jegliche Ideologie der extremen Rechten eintritt“, hieß es.