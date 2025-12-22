In Niedersachsen sind in diesem Jahr mehr als 1,5 Millionen Tiere wegen der Vogelgrippe getötet worden. Aktuell sind im Emsland zwei Betriebe betroffen.

Die vielen Vogelgrippe-Ausbrüche in Niedersachsen im Herbst hingen stark mit dem Vogelzug zusammen – vor allem von Kranichen.

Haselünne - Wegen des Ausbruchs der Vogelgrippe sind in einem Betrieb in Haselünne im Emsland mehr als 14.000 Legehennen getötet worden. In einem Putenmastbetrieb in der Nachbarschaft waren bereits in der vergangenen Woche fast 11.000 Tiere getötet worden, wie der Landkreis mitteilte. Der Ausbruch von Geflügelpest sei durch das Friedrich-Loeffler-Institut amtlich bestätigt worden. Die vorgeschriebenen Schutz- und Überwachungszonen seien um beide Betreibe eingerichtet worden.

Trotz der neuen Ausbrüche von Vogelgrippe hat sich die Lage in der Geflügelhaltung in Niedersachsen nach Angaben des Agrarministeriums insgesamt wieder etwas entspannt. Viele Stallpflichten wurden inzwischen aufgehoben. In diesem Jahr wurden in Niedersachsen mehr als 1,5 Millionen Tiere wegen der Vogelgrippe getötet. Die zahlreichen Ausbrüche im Herbst hatten den Angaben zufolge stark mit dem Vogelzug – vor allem von Kranichen – zusammengehangen.