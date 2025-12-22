Strausberg - Statt Handys haben drei Räuber beim Überfall auf ein Geschäft in einer Einkaufsstraße in Strausberg (Märkisch-Oderland-Kreis) nur wertlose Dummys erbeutet. Die unbekannten Täter stießen einen 37 Jahre alten Verkäufer am Freitagnachmittag zu Boden und griffen nach drei Ausstellungshandys. Was sie wohl nicht wussten: Die Mobiltelefone waren nicht echt, es handelte sich laut Polizei um Attrappen. Eine Fahndung blieb bislang erfolglos. Der Verkäufer habe leichte Verletzungen durch die Attacke der Räuber erlitten, teilte die Polizei mit.