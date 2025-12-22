18 Uhr Basketball in Köln, 21.30 Uhr Sportler des Jahres in Baden-Baden - der Terminplan der Basketballer war sehr ambitioniert. Der Veranstalter erzählt von seinem turbulenten vierten Advent.

Baden-Baden - Diese Anreise werden die Basketballer des FC Bayern München und auch die Organisatoren der Wahl zum Sportler des Jahres so schnell nicht vergessen. Mit zwei Shuttleservices und einem Sonderflugzeug wurden die Nationalspieler im Eiltempo von Köln, wo um 18.00 Uhr noch das Spiel der Basketball-Bundesliga angepfiffen werden sollte, nach Baden-Baden gebracht.

„Sie sind fünf Minuten vor der Ehrung angekommen. Aber sie sind sicher angekommen. Ich denke, das passt schon“, sagte Bundestrainer Alex Mumbru bei der Pressekonferenz. Vom Ende des Spiels in Köln bis zur geplanten Ankunft im Kurhaus in Baden-Baden lagen nur eineinhalb Stunden. Komplett ging der Zeitplan nicht auf, der ZDF-Livestream musste kurz unterbrochen werden.

Flugdauer 25 Minuten

Die Organisatoren sahen das Ganze nicht ganz so entspannt. Man habe neben der Polizei und der Feuerwehr in Köln auch den Oberbürgermeister involviert, um eine reibungslose Reise der Mannschaft des Jahres 2025 zu gewährleisten.

„Der Flieger musste unfassbar schnell sein. Er hat 25 Minuten von Köln nach Baden-Baden gebracht. Die Strecken von der Arena zum Flughafen und in Baden-Baden haben jeweils länger gedauert“, berichtete Klaus Dobbratz vom Rechteinhaber ISK in Baden-Baden. Er habe alle Neuigkeiten auf seinem Handy verfolgt und sich dabei zeitweise selbst gefragt: „Bist du bisschen gaga?“