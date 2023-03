Dresden - Der Schweizer Honorarkonsul Peter Kaul ist neuer Präsident des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Sachsen. Die Landesversammlung wählte den bisherigen Schatzmeister laut Mitteilung am Mittwoch zum Nachfolger von Holger Löser. Der 81-Jährige scheide nach zehn Jahren an der Spitze des Landesverbandes aus. Das DRK stehe für Verlässlichkeit, Sicherheit und Vertrauen, „egal ob im Rettungsdienst, in der Kita, bei der Blutspende, im Katastrophenschutz oder in den Bergen und an den Gewässern in Sachsen“, sagte Löser. „Diesen Schatz zu mehren ist jetzt die Aufgabe für die nächste Generation.“

Kaul will das Ehrenamt weiter von Bürokratie befreit sehen. „Nur mit einem motivierten Ehrenamt können wir das in uns gesetzte Vertrauen und die vielfältigen Aufgaben auch erfüllen“, sagte Kaul. Und er setzt darauf, dass sich die über 15.000 ehrenamtlich Engagierten als „Rückrat“ des DRK im Freistaat und die rund 14.000 Hauptamtlichen „fair und auf Augenhöhe“ begegnen. „Jeder im Roten Kreuz muss in seinem Herzen tragen, warum wir eine neutrale und unabhängige humanitäre Organisation sind, die sich ganz der Menschlichkeit verschrieben hat.“