Der Deutsche Wetterdienst kündigt heiteres Wetter und bis zu 17 Grad in Berlin und Brandenburg an. Nachts kann es zu Frost kommen.

Potsdam/Berlin - Für heute ist in Berlin und Brandenburg heiteres Wetter angekündigt. Mittags zieht vorübergehend Quellbewölkung auf, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Regnen soll es aber nicht. Die Temperaturen erreichen 13 bis 17 Grad.

In der Nacht zum Freitag bleibt es weitgehend klar, gegen Morgen schließen die Meteorologen Regen in der Uckermark nicht aus. Es kühlt ab auf 4 bis minus 2 Grad. Gärtnerinnen und Gärtner müssen sich auf Frost in Bodennähe einstellen, örtlich werden bis zu minus fünf Grad erwartet. Am Freitag wechseln sich bei 16 bis 20 Grad Sonne und Wolken ab. Im Nordosten Brandenburgs kann es regnen, sonst bleibt es trocken.

Nachts regnet es entlang der polnischen Grenze. Die Tiefstwerte liegen bei 8 bis 4 Grad, in Bodennähe um die 0 Grad. Das Wochenende startet am Samstag zunächst mit dichten Wolken und lokalem Regen, nachmittags heitert es auf. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 20 Grad.