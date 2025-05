Jugendlicher bei Unfall in Leuna schwer verletzt

Leuna - Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Leuna schwer verletzt worden. Am Mittwochabend stieß er aus bislang unbekannten Gründen mit einem Auto zusammen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Zum Unfallhergang könne derzeit keine Auskunft gegeben werden. Der Jugendliche wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zuvor berichtete die „Mitteldeutsche Zeitung“.