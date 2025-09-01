Zum Start der neuen Woche zeigt sich die Sonne und die Temperaturen steigen noch einmal auf 29 Grad. Doch dann ziehen Wolken auf - und mit ihnen kommt der Regen.

Berlin - Die neue Woche und der neue Monat beginnen in Berlin und Brandenburg sommerlich. Bei heiterem bis wolkigem Wetter steigen die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auf 26 bis 29 Grad. Später ziehen im Westen Wolken auf, am Abend soll es zwischen Prignitz und Fläming etwas regnen. In der Nacht sollen die Temperaturen auf 13 bis 17 Grad sinken. Gebietsweise soll es regnen.

Am Dienstag ist der Himmel stark bewölkt und der Regen setzt sich fort. Auch Schauer und Gewitter seien möglich. Die Temperaturen erreichen 19 bis 23 Grad. Am Mittwoch kann es ebenfalls einzelne Schauer geben. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 25 Grad.