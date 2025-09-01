Am 1. September startet das neue Schuljahr. Bislang ist der Bedarf an Lehrkräften nach Angaben der Bildungsverwaltung nicht gedeckt.

Berlin - Zum kommenden Schuljahr haben sich in Berlin rund 580 Personen für einen Quereinstieg ins Lehramt beworben. 194 Bewerberinnen und Bewerber haben bislang eine Zusage erhalten, wovon 184 das Angebot angenommen haben, wie die Bildungsverwaltung auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Franziska Brychcy mitteilte. Die meisten davon werden an eine Grundschule gehen (97), gefolgt von den integrierten Sekundarschulen undGymnasien (81) und den beruflichen Schulen (6).

Bewerbungen von Menschen mit voller Laufbahnbefähigung gab es den Angaben zufolge 952 (Stand 1. August). Davon kämen 606 aus Berlin. Bewerbungen von Lehrerinnen und Lehrern im Ruhestand werden nicht mitgezählt.

Insgesamt erwartet die Bildungsverwaltung für das kommende Schuljahr einen Einstellungsbedarf von zusätzlichen 4.161 Vollzeitstellen. Bislang sei der Bedarf nicht abgedeckt. Wie viel Personal möglicherweise genau fehle, könne erst Anfang Oktober gesagt werden. Ende 2023 gab es an Berlins Schulen insgesamt rund 35.460 Lehrkräfte.