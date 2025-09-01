Zum meteorologischen Herbstanfang bleibt es in Niedersachsen und Bremen warm mit Temperaturen bis zu 26 Grad. Doch neben Sonnenschein ziehen gelegentlich Schauer und Gewitter durch.

Hannover/Bremen - Der meteorologische Herbst beginnt mit einem Hauch von Spätsommer: In Niedersachsen und Bremen sind heute bis zu 26 Grad möglich, auch wenn der Sonnenschein mancherorts von kräftigen Schauern und Gewittern unterbrochen wird. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) drohen besonders westlich der Weser zeitweise Starkregen und örtlich Unwetter, während es im Osten anfangs noch freundlich bleibt.

In der Nacht zum Dienstag lassen Schauer nach und die Wolken lockern auf, die Temperaturen sinken auf etwa 13 Grad im Binnenland und 15 Grad auf den Inseln. Am Dienstag und Mittwoch bleibt es mit 20 bis 24 Grad angenehm mild. Nachdem es morgens noch frisch ist, wechseln im Tagesverlauf Sonne, Wolken und einzelne Gewitter. An der See werden 19 bis 20 Grad erwartet, begleitet von mäßigem, südlichem Wind.

Auch der Donnerstag zeigt sich mit bis zu 24 Grad spätsommerlich warm, bringt aber weitere Schauer und teils kräftigen Südwestwind.