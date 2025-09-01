So aktiv kurz vor Transferschluss war RB Leipzig selten. Nach Vermeeren geht wohl auch Openda. Weitere Spieler könnten folgen.

Leipzig - Bei RB Leipzig rückt der Abgang von Stürmer Loïs Openda näher. Der belgische Fußball-Nationalspieler soll die Freigabe für Verhandlungen mit Juventus Turin bekommen haben und bereits auf dem Weg nach Italien sein. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano und Sky berichten, sind sich die Vereine einig über eine Leihe mit späterer Kaufoption. Das Gesamtpaket soll bei deutlich über 40 Millionen Euro liegen.

Openda kam erst vor zwei Jahren vom RC Lens für 40 Millionen Euro Ablöse nach Leipzig und hat noch einen Vertrag bis 30. Juni 2028. Nach einer starken Auftaktsaison mit 28 Toren blieb in der 25-Jährige in der vergangenen Spielzeit mit nur 13 Pflichtspieltreffern deutlich unter den Erwartungen.

Auch Elmas und Geertruida vor Absprung

Neben Openda stehen auch Dauerleihspieler Eljif Elmas, der wohl zum SSC Neapel zurückkehrt, sowie Lutsharel Geertruida, der mit dem AFC Sunderland kurz vor einer Einigung steht, vor dem Absprung. Der 25 Jahre alte Niederländer kam erst im vergangenen Sommer und steht bis 30. Juni 2029 bei RB unter Vertrag, konnte sich jedoch auf der rechten Außenverteidigerposition nicht richtig durchsetzen.

Dafür soll kurz vor Transferschluss noch der dänische Mittelstürmer Conrad Harder von Sporting Lissabon verpflichtet werden. Der 20-Jährige erzielte in der vergangenen Saison 13 Treffer und traf auch einmal in der Champions League.