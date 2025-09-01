Die frühere TV-Darstellerin aus „Die glückliche Familie“ erhebt schwere Vorwürfe: Immer wieder sei sie Opfer von Einbrüchen, Bedrohungen und Gewalt geworden. Nun will die 50-Jährige ihr Haus in Sachsen-Anhalt verlassen – und Deutschland endgültig den Rücken kehren.

Magdeburg/DPA/MZ. - Früher war sie eine bekannte Fernsehschauspielerin, gewann 1993 die Goldene Kamera – jetzt will Susanna Wellenbrink ihr Bauernhaus in einem 80-Einwohner-Ort in der Altmark verlassen. „Ich bin 2017 auf den Hof nach Sachsen-Anhalt gezogen. Seitdem werde ich immer wieder gequält und verfolgt“, sagte die 50-Jährige der „Bild“-Zeitung, die die Schauspielerin, die bereits im Kindesalter erfolgreich war, auf ihrem Hof besucht hatte. Zuvor hatte Wellenbrink auch auf ihrer Facebook-Seite die Vorfälle öffentlich gemacht: „Ich spreche von Einbrüchen, Zerstörung, Bedrohungen.“

Nach Darstellung der ehemaligen Schauspielerin sei es in den vergangenen acht Jahren immer wieder zu kriminellen Vorfällen gekommen. Einbrecher hätten ihr Haus durchsucht und demoliert, ihr Auto sei gestohlen worden und zuletzt sei ihr Geld für Lebensmittel – 200 Euro in bar – entwendet worden. Auch einer ihrer Hunde sei von Fremden umgebracht worden.

Örtliche Polizei ermittelt im Fall Susanna Wellenbrink

Auf Facebook teilte die Schauspielerin Fotos und Videos, die ihre verwüstete Wohnung zeigen sollen. In einer anderen Aufnahme spricht Wellenbrink von jahrelangen Vorfällen. Sie habe mehrfach Handys oder Autos gewechselt. Nachdem sie lange geschwiegen habe, um die Situation für sich und ihre beiden Kinder nicht schlimmer zu machen, habe sie sich nun entschieden, die Vorfälle öffentlich zu machen. „Ich will, dass es aufhört“, betonte sie.

Die örtliche Polizei ermittelt „Bild“ zufolge wegen Nachstellung und Hausfriedensbruchs. Eine konkrete Person stehe dabei derzeit nicht in Verdacht. Die Ermittlungen richten sich gegen Unbekannt. Auch Susanna Wellenbrink will keine Vermutungen zu den Tätern äußern, um keine falschen Verdächtigungen auszusprechen. Aus ihren Interview-Aussagen geht jedoch hervor, dass die Taten ihren Ursprung im persönlich-privaten Bereich haben könnten.

Als Kind spielte Wellenbrink neben Maria Schell, Siegfried Rauch und Maria Furtwängler in der Serie „Die glückliche Familie“ mit. Anschließend übernahm sie Rollen in den Serien „Immer wieder sonntags“ (ZDF, 1992 bis 1996), „Frauenarzt Dr. Markus Merthin“ (ZDF, 1994 bis 1997) sowie „Marienhof“ (ARD, 1997 bis 1998).

Susanna Wellenbrink will Deutschland verlassen

Nach Ende ihrer Schauspielkarriere soll die Bayerin in Gelegenheitsjobs – etwa in der Hotellerie – gearbeitet haben. Phasenweise lebte sie mit ihren Kindern auch von Arbeitslosenunterstützung. Der „Bild“-Zeitung sagte Wellenbrink, dass sie Deutschland verlassen wolle. Wahrscheinliches Ziel: Spanien, wo sie schon einmal gelebt habe. „Es reicht mir jetzt. Meine Kinder und ich ziehen wieder ins Ausland, sobald es geht.“