Ohne zahlreiche Stammkräfte kann der Fußball-Bundesligist im Duell mit dem Viertligisten nicht überzeugen.

Steffen Baumgart sah wenig Positives im Test von Union Berlin gegen Regionalligist VSG Altglienicke.

Fürstenwalde - Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin ist in einem Testspiel gegen den Berliner Regionalligisten VSG Altglienicke nicht über ein 1:1 (1:1) hinausgekommen. Vor 4.110 Zuschauern in Fürstenwalde traf Marin Ljubicic bereits in der 1. Minute für Union. Altglienicke kam durch Jonas Nietfeld (36.) zum verdienten Ausgleich.

Union musste auf seine Nationalspieler Leopold Querfeld (Österreich), Derrick Köhn (Ghana), Andras Schäfer (Ungarn), Alex Kral (Slowakei), Josip Juranovic (Kroatien) sowie Tom Rothe, Ilyas Ansah und Aljoscha Kemlein (alle deutsche U21) verzichten. Zudem fehlten Kapitän Christopher Trimmel (Trainerausbildung in Österreich) der wechselwillige Diogo Leite sowie die verletzten Akteure Livan Burcu, Stanley Nsoki und Andrik Markgraf.

Trainer Steffen Baumgart schonte darüber hinaus Danilho Doekhi, Rani Khedira und Janik Haberer. Er setzte viele Akteure aus der zweiten Reihe und etliche Nachwuchskräfte ein. Insgesamt kamen sieben noch für die U19 spielberechtigte Kicker zum Einsatz.

Ein Wiedersehen gab es für zwei Ex-Unioner in Diensten der VSG. Dort arbeitet der frühere Union-Kapitän Torsten Mattuschka als sportlicher Leiter. Zudem wurde der 18-jährige Flügelspieler Julian Friedrich im Januar an den Viertligisten ausgeliehen.