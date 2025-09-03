Hannovers Leif Tissier trifft gegen seinen Ex-Club, doch ein cleverer Torwartwechsel bringt Hamburg zurück ins Spiel. Wer am Ende die Nerven behält – und warum.

Hamburg - Die Bundesliga-Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben den Fehlstart verhindert und dem HSV Hamburg am zweiten Spieltag die erste Saisonniederlage zugefügt. Die Niedersachsen gewannen ihr Auswärtsspiel in der Hansestadt mit 33:29 (15:16).

Vor 2.758 Zuschauern waren Frederik Bo Andersen und Casper Mortensen mit je sechs Toren die besten Hamburger Werfer. Für die Gäste waren Daniel Weber, Justus Fischer und Leif Tissier je sechsmal erfolgreich.

Tissier war sofort mittendrin im Geschehen. Der 25-Jährige, der vor der Saison aus Hamburg nach Hannover gewechselt war, erzielte den ersten Treffer der Niedersachsen und zog gegen Andreas Magaard auch die erste Zeitstrafe der Gastgeber.

Hamburg findet erst spät ins Spiel

Abgesehen von dieser persönlichen Note war die Partie zunächst auf beiden Seiten von aufmerksamen Abwehrreihen und einigen Unzulänglichkeiten in der Offensive geprägt. Keine der beiden Mannschaften lag vor der Pause mit mehr als einem Treffer in Führung. Das änderte sich im zweiten Abschnitt, als Justus Fischer zum 18:16 (36.) für Hannover traf und wenig später Tissier auf 22:17 (40.) erhöhte.

Erst mit dem Rückwechsel im Tor von Mohamed El-Tayar zu Robin Haug und einem Sieben-gegen-Sechs im Angriff kam Hamburg wieder ins Spiel und verkürzte auf 22:23 (49.). Gleich zweimal wurde aber die Chance zum Ausgleich vergeben. So sicherte sich Hannover verdient die beiden Auswärtspunkte.