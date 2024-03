Berlin - Rapperin Shirin David bekommt eine Netflix-Doku. „Es war eine neue Erfahrung, ein Team so nahe an mich heranzulassen, auch an meine Familie“, sagte die 28-Jährige am Mittwochabend in Berlin bei einer Netflix-Veranstaltung. Die Doku zeige viel Privates. Was ihre Botschaft an das Publikum sei? Sie habe sich im Leben oft verunsichert gefühlt dabei, Entscheidungen zu treffen. Das sei aber nicht nötig: „Das Wichtigste ist, dass man sich selbst vertrauen darf.“ Die Doku soll laut Netflix zeitnah zu sehen sein.