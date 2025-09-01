Aufgrund eines Staus verlangsamt sich der Verkehr auf einer Bundesstraße in Stendal - doch am Stauende kommt es zu einem Unfall mit schweren Folgen.

Tangermünde - Ein Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Stendal an seinen Verletzungen gestorben. Der 58 Jahre alte Mann war am Sonntagnachmittag an einem Stauende auf der Bundesstraße 188 einem Auto aufgefahren und schließlich darüber geschleudert worden, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber hatte ihn ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er noch am späten Abend.

Die 26-jährige Autofahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschaden. Die Straße war etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Grund für die Bildung des Staus war demnach ein freilaufendes Tier.