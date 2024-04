Wolmirstedt - Ein Motorradfahrer ist am Samstagabend in Wolmirstedt (Landkreis Börde) in den Straßengraben gefahren. Der Mann kam mit einem Armbruch ins Krankenhaus, wie das Polizeirevier Börde am Sonntag mitteilte.

Der 51-Jährige war demnach einem Hindernis auf der Straße ausgewichen, das er laut Polizei zu spät bemerkt hatte. Dabei verlor er den Angaben zufolge die Kontrolle über sein Motorrad und landete im Straßengraben. Worum es sich bei dem Hindernis gehandelt hatte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.