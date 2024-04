Vordorf - Farbiges Blütenmeer: Millionen von Tulpen verzaubern in diesen Tagen wieder viele Passanten im Landkreis Gifhorn. Auf vier Feldern mit insgesamt 40 Hektar Fläche blühen derzeit rund 40 Millionen Tulpen in kräftigen Farben. Das kurzzeitige Farbenspiel habe sich mittlerweile weit herumgesprochen und ziehe viele Besucher an, sagte Paul Sofer, einer von drei Geschäftsführern vom Eickenhof in der Gemeinde Vordorf.

Die Landwirte betreiben seit 2017 in der Region

Tulpenzwiebelvermehrung auf einer immer größer werdenden Fläche. Die Zwiebeln werden Sofer zufolge zu einem Partnerbetrieb in den Niederlanden gebracht und dort von Tulpen-Profis weiter zu Schnittblumen verarbeitet, die dann im folgenden Jahr von Januar bis April in der Region verkauft werden können.

Das Blütenmeer besteht aber nur wenige Tage, bevor die Tulpenköpfe abgemäht werden. Das Betreten der Felder ist nicht erlaubt. Um dem Interesse gerecht zu werden, bieten die Landwirte am Sonntag (21. April) einen Tag des offenen Tulpenfeldes an, an dem Besucher begleitet werden.